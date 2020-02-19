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Avustralya'nın eski başbakanından kayıp Malezya uçağında kasıt iddiası

Avustralya'nın eski Başbakanı Tony Abbott, Malezyalı üst düzey yetkililerin, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatı ile Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket ettikten sonra ortadan kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçağın pilot tarafından bilerek düşürüldüğüne inandıklarını söyledi.

19.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:00Avustralya'nın eski başbakanından kayıp Malezya uçağında kasıt iddiası
'nın eski Başbakanı Tony Abbott, Malezyalı üst düzey yetkililerin, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatı ile Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket ettikten sonra ortadan kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçağın pilot tarafından bilerek düşürüldüğüne inandıklarını söyledi.
Malezya uçağı kaybolduğunda Avustralya Başbakanı olan Tony Abbott, Avustralya Sky News tarafından kayıp uçakla ilgili hazırlanan belgesele açıklamada bulundu.
Malezyalı üst düzey yetkililerin, kayıp uçağı kıdemli pilot Zaharie Ahmad Shah'ın kasıtlı olarak düşürdüğüne inandığını ileri süren Abbott, "Malezya hükümetinin en üst düzey yetkililerinden çok net bir şekilde anladığım kadarıyla çok, çok erken dönemlerde, bunun pilotun intihar eylemi olduğunu düşündüler." diye konuştu.
"Bunu size söylediler mi" sorusuna Abbott, "Kimin ne dediğini söylemeyeceğim. Ama tekrar etmek istiyorum, çok net olmak istiyorum ki en üst düzeylerdekilerde anlayış, bunun pilot tarafından düzenlenen bir intihar eylemi olduğu şeklindeydi" yanıtı verdi.
Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatı ile ortadan kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı çok sayıda ülkenin katıldığı havadan ve denizden yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı.
Avustralya öncülüğünde Hint Okyanusu'ndaki 120 bin kilometrekarelik alanda sürdürülen aramalarda kayıp uçağın izine rastlanamamış ve yaklaşık 3 yıl süren aramalar 2017 başında sona ermişti.

Kuala Lumpur, Avustralya, Malezya, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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