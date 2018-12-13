Avustralya'nın Melbourne Mahkemesi, Kardinal George Pell'i Çocuk Tacizinden Suçlu Buldu

Avustralya
'nın Melbourne mahkemesi, Kilise'nin üst seviye görevlisi olan Kardinal George Pell'i çocuklara cinsel tacizden suçlu buldu.
Mahkeme jürisi, modern Katolik tarihinde en yakından izlenen ve tam gün süren duruşmada Kardinal George Pell'i 1996 yılında kilise çocuk korosundaki 2 çocuğa cinsel tacizde bulunmak başta olmak üzere 5 ayrı taciz davasından suçlu buldu.
İlki Eylül
ayında yapılan yargılamada jürinin uzlaşmaya varamaması sebebiyle ikincisi 7 Kasım'da başlayan yargılama bugünkü duruşmayla sone erdi. Vatikan
'ın Ekonomi
Sekreterliği makamından ayrılan 77 yaşındaki Kardinal George, Avusturya
polisi tarafından 2017 yılında "tarihi cinsel saldırılar"la suçlanmış ve kendisini temize çıkarması için Roma
'dan ayrılıp ülkesi Avustralya'ya dönmeye zorlamıştı.
Mahkeme Kardinal George'u 1990'lı yılların sonunda Melbourne'un St. Patrick Katedralinde kilise korosunda bulunan iki çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.
Dört hafta süren şahitlerin dinlemesinin ardından 12 kişilik jüri Kardinali cinsel tacizden suçlu buldu.
Kardinal George Pell, 2013 yılında Papa
Francis tarafından "C9" Kardinal Konseyine atanmıştı. Vatikan, Papa'nın geçen Çarşamba
günü George Pell'i Kasım ayının sonundan itibaren konseyden çıkardığını açıkladı.
Karidnal George Pell, 1996 ile 2001 yılları arasında Melbourn Başpiskopos'u olarak görev yapmış. Daha sonra 2001 yılında Sidney başpiskoposu olmuş. Papa George Pell'i 2014 yılında Vatikan'da görevlendirmiş ve son olarak "C9" kardinal konseyine atamış.
Avustralya Kraliyet Komisyonu Katolik papazların yüzde 7'sini geçen onlarca yıl Avustralya'da çocuklara cinsel taciz uygulamakla suçlamıştı. Komisyon kiliseye 80 tavsiyede bulunmuştu. Kilise mahkemenin 80 tavsiyesinin yüzde 98'ini kabul etmiş yalnızca günah çıkaranların taciz itiraflarını güvenlik güçlerine bildirme isteğini kabul reddetmişti. - MELBOURNE
13 Aralık 2018 Perşembe 15:35