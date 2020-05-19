Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı

Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldıAvustralya, (DHA)- Avustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu.

Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı
19.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:24
Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı
Avustralya, (DHA)- Avustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu.
Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi. Şehir sakinlerinin sabah uyandığında, şehrin büyük bir kısmının sis altında kaldığını gördüğü ifade edilidi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Sidney Limanı Köprüsü (Sydney Harbour Bridge) ve Sidney Opera Binası bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Haberler››Güncel››Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Devlet konservatuvarı öğrencileri evlerinden "Biz Atatürk Gençleriyiz" marşını icra etti - Haber 14:24: AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara'da - Haber 14:24: Karatay Belediye Başkanı Kılca'nın Kadir Gecesi mesajı - Haber 14:24: Milli Eğitim Bakanı Selçuk 19 Mayıs için hazırlanan videoyu paylaştı - Haber 14:24: Kırklareli'nde kamyon kasasında "19 Mayıs" konseri - Haber 13:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi - Haber 13:09: Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir - Haberler 12:58: Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Haber 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin