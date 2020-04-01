Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu

Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı.

01.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu
Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya 'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı. Vaka sayısının 4 bin 862'a ulaştığı ülkede can kaybı ise 21'ye yükseldi.

Avustralya'da korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin arttırıldığı ülkede güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor. Yürüyüşe çıkmak, sağlık hizmeti almak, işe ve alışverişe gitmek dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Avustralya'da yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulaması ise devam ediyor.

Ülke genelinde salgına yönelik artan tedbirler ve sıklaşan denetimler nedeniyle yetersiz kalan polislere askerler de katıldı. Otobüs terminalleri, tren istasyonları, havaalanları ve trafikte görevlendirilen askerler salgını önlemek için polisler ile iş birliği yaptı. Askerler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından virüslü olması muhtemel yolcu bagajlarının steril bir şekilde taşınmasına kadar birçok konuda Avustralyalılara yardımcı oldu.

Yardım paketleri hazırlandı

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin ülke çapında izolasyonda bulunan bireylere gıda ve temizlik paketleri hazırladığı, korona virüsle mücadele kapsamında lojistik destek sağlayan askerlerin ihtiyaç sahiplerine acil yardım paketleri ulaştırdığı öğrenildi. Savunma kuvvetlerinin ayrıca eyalet sınırlarında iletişim ve doktor desteği sağlamak üzere kamplar kurduğu bu kamplarda korona virüsle mücadele kapsamında eyaletlerarası lojistik hizmetler sağlanacağı bildirildi.

Can kaybı 21'e yükseldi

Avustralya'da korona virüs toplam vaka sayısı 4 bin 860'a, ölü sayısı ise 21'e yükseldi. Sydney'de yaşlı bakım merkezinde tedavi altında olduğu öğrenilen 95 yaşındaki kadının korona virüs nedeniyle öldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, aynı bakım merkezinde korona virüs nedeniyle 5'inci can kaybının yaşandığı belirtildi. Öte yandan 300 çalışanında korona virüs tespit edilen Güney Avustralya'daki Adelaide Havaalanı önlem amaçlı kapatıldı. Daha önce 90 çalışanında virüs rastlanan havaalanında, bir havayolu şirketinde çalışan bagaj görevlilerinde korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. - MELBOURNE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Avustralya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:05: Tıbbi malzeme sağlayan firmaların barkodlarının pasife alınması uygulaması geçici süre durduruldu - Haber 12:05: İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haber 12:04: İngiltere'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı - Haber 12:04: Aksaray'da çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı - Haber 12:04: Kanser hastalarının kemoterapi tedavilerine ara verilmeyecek - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber