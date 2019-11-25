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Avustralya parlamentosunda 'Çinli casus vekil' tartışması

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin’in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi.

25.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:54Avustralya parlamentosunda 'Çinli casus vekil' tartışması
Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin'in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi.

ASIO'un resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Burgess, Kanal 9 televizyonunun 60 Dakika programında gündeme gelen, Çin ajanlarının Avustralya genel seçimlerinden önce aday olması için Melbourne'de lüks otomobil satıcısı Nick Zhao'ya teklifte bulundukları yönündeki haberleri araştırdıklarını belirtti.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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