Avustralya Uyruklu Deaş'lı Sanığa Hapis Cezası

Kaynak: AA

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Mahkeme heyetinin sorularına Türkçe cevap veren sanık Prakash, "Daha önceki beyanlarımı kabul ediyorum. DEAŞ'a eskiden katıldım ve bir süre üye olarak bulundum, ancak pişman olup ayrıldım. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar kendi isteğimle değil örgütün zorlamasıyla çekildi." diye konuştu.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Prakash'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Duruşmayı, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile bazı yabancı gazeteciler de izledi.Neil Chistopher Prakash, 24 Ekim 2016'da, Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da 29 Aralık 2018'de, Prakash'ın vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurmuştu.