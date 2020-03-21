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Avustralya yabancıların ülkeye girişlerini yasakladı

Avustralya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye vaka sayısı ise bin 51'e yükseldi.

21.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:51
Avustralya yabancıların ülkeye girişlerini yasakladı
Avustralya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye vaka sayısı ise bin 51'e yükseldi.
Avustralya'da korona virüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vaka sayısının giderek arttığı ülkede, hükümet bir dizi önlemlerin ve destek paketlerinin yer aldığı yeni bir kampanya başlattı. Alınan önlemler kapsamında geçici vize ile ülkeye girmek isteyenlere Avustralya sınırları kapatıldı. Avustralya vatandaşları ve oturum izni olanlar dışında ülkeye girişin yasaklandığı Avustralya'da ayrıca 2 havayolu şirketi de tüm yurt dışı uçuşları durdurdu.
4 METREKAREYE 1 İNSAN TAVSİYESİ
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, korona virüs salgınına karşı yeni sosyal ve ekonomik paket açıkladı. Açıklanan pakete göre bankalar faiz indirimine gidecek ve küçük işletmeler desteklenecek. Hükümet ayrıca Mayıs ayında sunması gereken bütçeyi Ekim ayına erteledi. Avustralya Başbakanı, vatandaşları kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda uyararak "Her 4 metrekarede 1 kişi bulunmalı buna göre 100 metrekarede en fazla 25 kişi bir araya gelebilir" dedi.
14 GÜNLÜK İZOLASYON DEVAM EDİYOR
Korona virüs önlemleri kapsamında Avustralya'da 14 günlük izolasyon önlemleri devam ediyor. Yurt dışından gelen uçak ve yolcu gemilerinde bulunanlara karşı uygulanan izolasyonda 4 yeni vaka tespit edildi. Uluslararası seyahat yapan yolcu gemisinde uygulanan 2 bin 700 testten 4'ü pozitif çıktı. Polis, ülke genelinde izolasyon kararlarının uygulanması için kontrollerini sürdürüyor.
ÖLÜ SAYISI 7'YE VAKA SAYISI BİN 51'E YÜKSELDİ.
Avustralya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye vaka sayısı son verilerle birlikte bin 51'e yükseldi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, dünya genelinde en yüksek Covid-19 test oranının Avustralya'da olduğunu belirterek 115 bin testten yüzde 99 oranında negatif sonuç elde ettiklerini ifade etti. Sağlık Bakanı ayrıca yeni Covid-19 testi çalışmaları için 15 milyon dolarlık kaynak aktarılacağını ise sözlerine ekledi.
(Mahmut Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Avustralya, Hükümet, Güncel

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