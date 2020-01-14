Haberler » Dünya » Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor - Haberler
BBC

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini sarmasının beklendiğini duyurdu.

14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:17

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini dolanmasının beklendiğini duyurdu.

Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

NASA uzmanları dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolanacağını söylüyor.

Avustralya'da milyonlarca hektarlık bir alanı küle çeviren yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, yüz milyonlarca hayvan ölmüştü.

Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli payı olduğunu söylüyor.

Duman dünyayı nasıl dolaşıyor?

NASA'ya göre alevler çok büyük olduğu için görülmedik büyüklükte boranlara neden oldu.

Boranlar, dumanın stratosfere kadar çıkmasını sağladı. Bazı bölgelerde dumanların 17,7 kilometre yukarı çıktığı görüldü.

NASA'nın açıklamasında "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" denildi.

Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikte atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı.





Dumanlar, Güney Amerika'da gökyüzünün rengini değiştirmiş, Yeni Zelanda'da hava kalitesini ciddi oranda bozmuş ve dağların zirvesindeki kar örtüsünün rengini değiştirmişti.

Avustralya'nın Sydney, Melbourne, Canberra ve Adelaide gibi büyük kentlerinde yangınlar sonucu hava kirliliği tehlikeli seviyelere çıktı.

Ülkenin doğusunda 100'den fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Ancak son birkaç günde havalar serinlemeye başladı ve yağmur bekleniyor. Uzmanlar, bunun felaketin daha da büyümesini engelleyebileceğini söylüyor.

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

Güney Amerika, Avustralya, NASA, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

12:48  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı... - Haberler
12:46  Fırtınada denize giren adamın zor anları - Haberler
12:46  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her... - Haberler
12:43  Parkta cesedi bulunan gencin ölüm nedeni 'çakmak gazı' zehirlenmesi - Haberler
12:42  Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladı - Haberler
12:37  Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı - Haberler
12:31  MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi - Haberler
12:23  Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti - Haberler
12:00  Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
14.01.2020 12:49:30