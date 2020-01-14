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Avustralya yangınlarıyla mücadele için bağış karşılığı çıplak fotoğraf kampanyası

"Bazı kahramanlar pelerin giymez, bazıları ise hiçbir şey". Bu söz, Avustralya yangınlarıyla mücadele için bağış karşılığı çıplak fotoğraflarını gönderen modeller için kullanılıyor.

14.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:54Avustralya yangınlarıyla mücadele için bağış karşılığı çıplak fotoğraf kampanyası
"Bazı kahramanlar pelerin giymez, bazıları ise hiçbir şey". Bu söz, yangınlarıyla mücadele için bağış karşılığı çıplak fotoğraflarını gönderen modeller için kullanılıyor. Sıra dışı inisiyatif, yaklaşık iki hafta önce Los Angeles'ta yaşayan ABD'li model Kaylen Ward tarafından başlatıldı. Ward, ilgili yardım kuruluşlarının hesabına en az 10 dolar yatırdığını ispat eden herkese bir adet çıplak fotoğrafını göndereceğini duyurdu. 20 yaşındaki modelin üzerinden yaptığı çağrı kısa sürede ses getirdi. Ancak Instagram Ward'ın hesabını askıya aldı.

Kampanyasına Twitter üzerinden devam eden Ward'ın bugüne kadar yaklaşık 1 milyon dolar topladığı sanılıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Avustralya, Instagram, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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