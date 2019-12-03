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Avustralya yangınlarla baş edemiyor

Avustralya yangınlarla baş edemiyorAvustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor.

03.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:07
yangınlarla baş edemiyor
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor.
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınmamış 111 yangın devam ediyor ve yangınlardan 2'si acil durum oluştururken 4'ü için de 'tehlike' uyarısı yapıldı. Yangınlara 2 bin 200'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği belirtildi.
Öte yandan, Yengo ve Dharug Ulusal Parklarındaki yangınların Mangrove Mountain'a ve Lower Mangrove'a doğru ilerlediği ve şiddetli rüzgardan dolayı yangınların olduğu noktalara yakın bölgelerin dumandan etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, ilerleyen günlerde rüzgarlı havanın devam edeceğinin beklendiği açıklandı.
Avustralya yangınlarla baş edemiyor

Avustralya, Galler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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