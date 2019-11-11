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- Avustralya yangınlarla mücadele ediyor- 2 eyalette acil durum ilan edildi

- Avustralya yangınlarla mücadele ediyor 2 eyalette acil durum ilan edildiQUEENSLAND - Avustralya'da orman yangınları nedeniyle New South Wales ve Queensland eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:21
- yangınlarla mücadele ediyor
2 eyalette acil durum ilan edildi
QUEENSLAND - Avustralya'da orman yangınları nedeniyle New South Wales ve eyaletlerinde acil durum ilan edildi.
Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin doğusundaki Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle acil durum ilan edildi. Orman yangınları nedeniyle 3 günde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, en az 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İki eyalette toplamda 120'den fazla noktada orman yangını yaşandığı, Queensland'de ise 9 evin yandığı öğrenildi.
Yeni Güney Galler'de 970 bin hektar arazi kül oldu, 150 ev yandı. Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, herkesin yangınlara karşı tetikte olması gerektiğini belirterek halkı uyardı.
Yarın hava sıcaklarının 37 dereceye ulaşması sonucu yangının yayılmasından endişe ediliyor. Yeni Güney Galler itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Bu şartlar altında yangınlar hızla yayılacak ve yerleşim yerleri ile insanların hayatını tehdit edecek" ifadeleri kullanıldı. Tehlikenin Queensland'de daha düşük olduğunu belirten yetkililer, ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceğine dikkat çekti.
Yangınların yaşandığı her iki eyalette de binlerce kişi geceyi tahliye merkezlerinde geçirdi. Yeni Güney Galler'de yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya takviye itfaiye ekibi gönderildi.
- Avustralya yangınlarla mücadele ediyor- 2 eyalette acil durum ilan edildi

Queensland, Avustralya, Güncel

Kaynak: İHA


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