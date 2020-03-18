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Avustralyalı araştırmacılardan koronavirüs tedavisi için önemli adım

Avustralyalı bilim insanları ülkenin ilk koronavirüs hastalarından birinin bağışıklık tepkilerini haritalandırdıklarını bildirdi.

18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:46
Avustralyalı bilim insanları ülkenin ilk koronavirüs hastalarından birinin bağışıklık tepkilerini haritalandırdıklarını bildirdi. Bu gelişme hastalığın seyrinin daha yakından takibi ve aşı ya da ilaç geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
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Avustralyalı araştırmacılardan koronavirüs tedavisi için önemli adım

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Güncel

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