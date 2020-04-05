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Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Kovid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

05.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:18

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Kovid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de onayını alan Ivermectin, daha önce AIDS, dengue ateşi ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.

Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.

Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid 19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor." diye konuştu.

"IVERMECTİN ETKİLİ ANCAK KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI BULMAK ŞART"

Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Covid 19'a karşı aşının bulunması gerekiyor." diye de sözlerine ekledi.

Monash Üniversitesi'nde koronavirüse karşı etkili olabilecek bir ilacın bulunması içinse klinik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversitenin çalışmalarını Peter Doherty Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü ifade edildi.

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 5 Nisan 2020 itibariyle 1.2 milyonu aşkın kişi enfekte olurken, 66 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yüzde 21 öldürme oranına sahip salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının kesin sonuç vermesi için en az 12 ila 18 süre gerekiyor.

Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Etiketler: Koronavirüs, Dünya, Güncel
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