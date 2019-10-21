Avustralyalı Türklerden "Kimlik" sergisi

Avustralya'ya Türkiye'den göçün 51'inci yılını geride bırakan Türklerin, ülkedeki hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" adlı fotoğraf sergisi Yozgat'ta açıldı.

Bir alışveriş merkezindeki sergide, Avustralya'da yaşamaya başladıktan sonra çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarla toplumun saygısını kazanan Türklerin yaşamlarının anlatıldığı fotoğraflar yer alıyor.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 51 yıl önce Türk vatandaşlarının Avustralya'ya çalışmak için gittiğini anımsatarak, "Avustralya'nın kalkınmasında, sanatında, yatırımında söz sahibi olmaya başladılar. Avustralya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve Avustralyalılara selam ve saygılarımı iletiyorum." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da Yozgat'a ilk defa geldiğini ve büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ülkesinde yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığını dile getiren Brown, şöyle konuştu:

"Avustralya yaşamına, toplumuna, ekonomisine, siyasi hayatına çok önemli katkılarda bulundular. Geçen yıl 50. yıl dönümünde hem Türkiye'de hem Avustralya'da kutlamalar gerçekleştirildi. 15 Türk'ün hayatları ile ilgili bu küçük sergi açıldı. Biz de serginin bir örneğini oluşturup, Türkiye'deki farklı şehirlerde gösterime sunmayı düşündük, bugün burada sergiyi açtık."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise "İnsanların kendini iyi ifade edebildiği ve herkese eşit şekilde davranılan bir devlet. Bize gösterdikleri alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve vatandaşlar katıldı.