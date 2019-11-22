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Avustralyalı Türklerden "Kimlik" sergisi

Türkiye'den Avustralya'ya göçün 51'inci yılını geride bırakan Türklerin bu ülkedeki hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" adlı fotoğraf sergisi Denizli'de açıldı.

22.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:42
'den 'ya göçün 51'inci yılını geride bırakan Türklerin bu ülkedeki hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" adlı fotoğraf sergisi 'de açıldı.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1968'de Ankara'dan Avustralya'ya 168 göçmenin taşındığını ifade etti. İki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye ve Avustralya arasında uzun yıllardır göç trafiğinin yaşandığını belirten Brown, şunları söyledi:
"1968-1974 yılları arasında 19 bin Türk göçmen Avustralya'ya gitti. Önceleri sadece kısa bir dönem kalmak için gitmişlerdi ancak oraya gidenlerin birçoğu oraya geldikten sonra uzun süreli kaldı. Bugün yaklaşık 150 bin Türk asıllı Avustralyalı vatandaşımız bulunmaktadır ve hepsi Avustralya'daki yaşama büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu kayda değer hatırı sayılır göç başarısını kutlamak üzere Moreland Türk Derneği, Melbourne'da Göç Müzesi ile beraber çalışarak Kimlik sergisini ortaya çıkardılar. Viktorya hükümeti de dahil olmak üzere pek çok kurum da bu projeyi destekledi. Sergi, Göç Müzesi'nde bu yıl başına kadar sergilendi. Avustralya Büyükelçiliği sergiyi gezici sergi olarak tekrar ele aldı ve Türkiye'de farklı yerlerde sergiledi. Türkiye ile Avustralya arasında özel bağı gösteren bu sevgiyi bize sağlayanlara teşekkür ediyorum."
Serginin açılışının ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve vatandaşlar sergiyi gezdi.
Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Avustralyalı Türklerden

Avustralya, Denizli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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