Avustralyalı Uyuşturucu Kaçakçısı Lawrence 13 Yıl Sonra Serbest

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:54



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:54

2005 yılında Endonezya'dan uyuşturucu kaçırırken yakalanıp 20 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı 9 kişilik uyuşturucu çetesi Bali 9 adlı örgütün tek kadın üyesi olan Renae Lawrance bugün serbest bırakıldı.Avustralya vatandaşı olan 41 yaşındaki Renae Lawrence, 2005 yılında Endonezya'nın Bali havaalanından ayrılmak üzereyken vücuduna sarılı 2 kilo 600 gram uyuşturucu ile yakalandı. Yargılama sonunda önce ömür boyu hapse mahkum edilen Renae Lawrance'in cezası daha sonra 20 yıla indirildi. Çeteden 2 kişinin idam edilmesi iki ülke arasında diplomatik krize yol açarken, daha sonra Endonezya mahkemesi iyi halini dikkate alarak Renae Lawrance'nin cezasını azalttı.Rena Lawrance 13 yıl tutuklu kaldıktan sonra bugün serbest bırakıldı. Rena Lawrance'in cezasını çektiği Bali'deki hapishane müdürü Lawrance'nin kibar biri olduğunu, kendisiyle çalışmanın ve arkadaş olmanın iyi olduğunu, hapishanede kaldığı sürece hiçbir problem çıkarmadığını söyledi. Lawrance'in, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanarak mahkum olan Bali 9 uyuşturucu çetesinden serbest bırakılan tek kişi olduğu kaydedildi.Çete liderleri 34 yaşındaki Myuran Sukumaran ve 31 yaşındaki Andrew Chan, 3 Nijeryalı, bir Ganalı ve bir Endonezyalı ile birlikte Endonezya'dan Avustralya'ya 8 kilo 300 gram uyuşturucu kaçırmaya teşebbüsten 2015 yılında vurularak idam edilmişti. Olay Endonezya ile Avustralya arasında krize sebep olmuştu.Bali 9'un uyuşturucu çetesinin başka bir üyesi Tan Duc Thanh Nguyen mide kanserinden hayatını kaybederken çetenin geri kalan ve ömür boyu hapse mahkum olan 5 üyesinin cezalarını çekmeye devam ettiği kaydedildi.Bazı eleştirmenler, çetenin Endonezya'daki iş ortaklarını Endonezya'ya bildirerek onları idam edilme tehlikesine yol açması ihtimali sebebiyle Avustralya polisini suçlamıştı. - JAKARTA