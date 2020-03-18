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Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

18.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avustralya, Ekonomi

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