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Avustralyalıların zor anları

Avustralya'da orman yangınları devam ediyor.

03.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:25 Avustralyalıların zor anları

'da orman yangınları devam ediyor. Yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetleri tarafından tahliye edildi. Kumsalda bekleyen bir grup Avusralyalının zor anları ise amatör kameralarca kaydedildi.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki orman yangınları devam ediyor. Avustralya Deniz Kuvvetleri, Mallacoota kasabasında yangınlardan kaçarak sahile sığınan 4 bin kişiden binini tahliye etti. Sahilde mahsur kalanların, yangınlar nedeniyle yaşadıkları zor anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, gökyüzünün kızıl hale geldiği ve sahilin çevresindeki ormanlık alanların ve içindeki binaların yandığı görüldü.



Avustralya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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