Avustralyalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi.
MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ
Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Akan kanın gerçek nedeni göç" diyen Avustralyalı senatör Fraser Anning ülkesinde sert şekilde eleştiriliyor.
Bağımsız Senatör Fraser Anning, "Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya gittiklerini" söylemişti.
BAŞBAKAN'DAN TEPKİ: TİKSİNDİRİCİ
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anning'in sözlerinin "Tiksindirici" olduğunu söyledi. Scott Morrison, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" dedi.
Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel