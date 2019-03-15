15 Mart 2019, 14:08
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Avustralyalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıya ilişkin "Akan kanın gerçek nedeni göç" dedi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ

Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Akan kanın gerçek nedeni göç" diyen Avustralyalı senatör Fraser Anning ülkesinde sert şekilde eleştiriliyor.

Bağımsız Senatör Fraser Anning, "Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya gittiklerini" söylemişti.

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning

BAŞBAKAN'DAN TEPKİ: TİKSİNDİRİCİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anning'in sözlerinin "Tiksindirici" olduğunu söyledi. Scott Morrison, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

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Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (16)
HİKMET: şerefi varmı bu adamın?
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TEBBET: Tebbet süresi-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir. ) . . . Sadakallahul azim. . .
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İSAYAR@: biz kililselri havraları koruyyoruzda siz kafirler allahın evine saldırıyor masum insaları katlediyonuz
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1453: BENCE NEDEN SENATÖRÜN ANNESİ OLABİLİR. . . .
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1 0
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FATİH: göçün temel nedeni yine sizin vandalizminiz değil mi?
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7 0
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