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Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown Kayseri'de

Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, ülkesinde 100 binden fazla Türk yaşadığını ve Avusturalya'ya çok büyük katkı sağladıklarını söyledi.

21.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:58Avusturalya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown Kayseri'de
Avusturalya'nın Büyükelçisi Marc Innes Brown, ülkesinde 100 binden fazla Türk yaşadığını ve Avusturalya'ya çok büyük katkı sağladıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Brown, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Brown, kent hakkında çok şey duyduğunu, Kayseri'nin ticaretin merkezi, üst düzey sanayici ve iş adamlarının çıktığı ve yemekleriyle de meşhur olduğunu bildiğini ifade etti.
Brown, 'deki en lezzetli yemeklerden birini Kayseri'de yediğini kaydederek, "Kayseri'ye, Erciyes Üniversitesi Astronomi Bölümü ile Avusturalya'daki benzer kurumlar arasında bağ kurup kuramayacaklarını görmek için geldim. Bu bağlantıyı kurarsak Avusturalya ve Türkiye arasında farklı bir bağ da kurulmuş olacak. ve Türkiye, sıcak ve tarihi ilişkilere sahip. Çanakkale Savaşı'ndan dolayı bağlar var ama insandan insana girişimler de çok zengin. Ülkemizde 100 binden fazla Türk yaşıyor ve Avusturalya'ya çok büyük katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullanıyor.
Büyükkılıç ise farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihinden bahsederek, Kültepe'den çıkarılan tabletleri gösterdi.
Kayser'nin misafir ettiği Suriyeliler başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen insanlarla ilgili de bilgi veren Büyükkılıç, "Kayseri, Türkiye'nin tam ortasında bir cazibe merkezidir. Kayak, sağlık ve kültür turizmi gibi zenginliklerimiz var. Zenginlik bizde çok ama en önemlisi gönül zenginliğimiz." açıklamasında bulundu.

Avustralya, Türkiye, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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