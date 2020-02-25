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Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Benedikt Saupe, Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret etti.

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da
Büyükelçiliği Müsteşarı Benedikt Saupe, Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret etti.
Saupe ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi.
Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret eden Saupe, burada başkan Mehmet Keskin'den bilgi aldı.
Keskin, Türk Kızılayı'nın özellikle ihtiyaç sahibi olan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına yönelik yardım çalışmalarına ilişkin Saupe'ye detaylı bilgi verdi.
Saupe ise Türkiye Cumhuriyetinin ve halkının, Suriyeliler konusunda dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma çalışması yaptığını belirtti.
Keskin, ziyaretin anısına Saupe'ye bakır fincan takımı hediye etti.

Türk Kızılayı, Şanlıurfa, Avusturya, Güncel

Kaynak: AA

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