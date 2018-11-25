Avusturya Büyükelçiliği Önünde Silahla Havaya Ateş Eden 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Valiliği
, Avusturya
Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak 2 kişinin kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı
189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği binası önünde) meydana gelen ateşli silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 2 şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek, kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alınmışlardır" denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir." - ANKARA
Ankara Valiliği,Ankara,Avusturya
25 Kasım 2018 Pazar 15:06