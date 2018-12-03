- Avusturya Cumhurbaşkanı BM İklim Konferansı'na trenle geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:23

- Avusturya Cumhurbaşkanı BM İklim Konferansı'na trenle geldiVARŞOVA - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı'na trenle geldi. Viyana'dan Polonya'nın güneyinde bulunan Katowice şehrine trenle gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, trene biniş öncesi Viyana Tren Garı'nda çektiği videoda, karbondioksit salınımını arttırmamak için makam aracı yerine treni tercih ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Bellen'in Twitter'dan yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.Polonya'nın Katowice şehrinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 14 Aralık tarihine kadar sürecek. Paris İklim Anlaşması'nın taahhütlerinin karara bağlanmasının hedeflendiği zirvede, ülkelerin küresel ısınmayı 21. yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmak için sera gazı etkisi yapan karbondioksit ve metan gibi gaz salınımlarını azaltmak, fosil enerjilerden vazgeçip yenilenebilir enerjiye geçmek amacıyla birer yol haritası belirlemesi bekleniyor.İklim konferansının sponsoru bir kömür firması190 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvenin Polonya'da düzenleniyor olması çevreci örgütlerce yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu kömürden karşılayan, Avrupa'nın havası en kirli şehirlerine ev sahipliği yapan Polonya'da böylesi bir zirvenin düzenlenmesi, üstelik zirvenin sponsorluğunu bir kömür şirketinin üstlenmesi çevre koruma örgütleri ve aktivistlerce ikiyüzlülük olarak değerlendiriliyor.