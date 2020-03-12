Avusturya'da akademisyenlerden "Sığınmacılar ülkeye alınsın" çağrısı Açıklaması
Avusturya'da 100'ün üzerinde akademisyen Başbakan Sebastian Kurz'a yazdığı açık mektupta Yunanistan sınırındaki sığınmacıların Avrupa'ya girmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.
12.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:06
Avusturya 'da 100'ün üzerinde akademisyen Başbakan Sebastian Kurz'a yazdığı açık mektupta Yunanistan sınırındaki sığınmacıların Avrupa 'ya girmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Farklı alanlardan akademisyenler, başta Başbakan Kurz olmak üzere Dışişleri ve İçişleri bakanlarına yönelik kaleme aldıkları mektupta, sığınmacıların Yunanistan sınırında kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret ederek, özellikle çocuk ve gençlerin akıbetinin çok kaygı verici olduğuna dikkati çekti.
Akademisyenler, çok sayıda Avusturyalının sığınmacılara yardım etmek istediğini, özellikle sığınmacı çocuk, kadın ve ailelerin ülkeye alınması yönünde taleplerinin bulunduğunu, hükümetin katı tutumuyla buna izin vermediğini belirtti.
Özellikle Başbakan Kurz ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer'e tepki gösteren akademisyenler, "Bu krize insani bir çözüm bulunmasının yollarını Başbakan ve İçişleri Bakanı engelliyor. Ancak bu tutumla Avusturyalıların dayanışma hakları sınırlandırılıyor." ifadesine yer verildi.
Mektupta, sığınmacılara yönelik kullanılan ifadelere dikkat edilmesi çağrısında bulunan akademisyenler, şu ifadeleri kullandı:
"Sığınmacılara yönelik popülist bir kışkırtıcılık söz konusu. Ayrıca bu insanların ne pahasını olursa olsun Avrupa'ya girmelerinin engelleneceği yönündeki tartışmalar, yaşananların gerçek nedeni başta olmak üzere, iltica hakkı verilmeyerek işlenen insan hakları ihlalleri ve Avrupa'nın sorumsuz tutumunu örtbas etmektedir."
Farklı alanlardan akademisyenler, başta Başbakan Kurz olmak üzere Dışişleri ve İçişleri bakanlarına yönelik kaleme aldıkları mektupta, sığınmacıların Yunanistan sınırında kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret ederek, özellikle çocuk ve gençlerin akıbetinin çok kaygı verici olduğuna dikkati çekti.
Akademisyenler, çok sayıda Avusturyalının sığınmacılara yardım etmek istediğini, özellikle sığınmacı çocuk, kadın ve ailelerin ülkeye alınması yönünde taleplerinin bulunduğunu, hükümetin katı tutumuyla buna izin vermediğini belirtti.
Özellikle Başbakan Kurz ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer'e tepki gösteren akademisyenler, "Bu krize insani bir çözüm bulunmasının yollarını Başbakan ve İçişleri Bakanı engelliyor. Ancak bu tutumla Avusturyalıların dayanışma hakları sınırlandırılıyor." ifadesine yer verildi.
Mektupta, sığınmacılara yönelik kullanılan ifadelere dikkat edilmesi çağrısında bulunan akademisyenler, şu ifadeleri kullandı:
"Sığınmacılara yönelik popülist bir kışkırtıcılık söz konusu. Ayrıca bu insanların ne pahasını olursa olsun Avrupa'ya girmelerinin engelleneceği yönündeki tartışmalar, yaşananların gerçek nedeni başta olmak üzere, iltica hakkı verilmeyerek işlenen insan hakları ihlalleri ve Avrupa'nın sorumsuz tutumunu örtbas etmektedir."
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Avusturya, Avrupa, Güncel
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