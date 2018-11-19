Avusturya'da "Batı Balkan Buluşması"

- Aile fotoğrafı çekimiAvusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un konuşmasıAB Komisyonu üyesi Johannes Hahn'ın konuşması Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Batı Balkan Buluşması" adı altında düzenlenen toplantıda, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjusev, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosovo Başbakanı Ramuş Haradinaj, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdiç ve AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, bir araya geldi.
Avrupa Birliği,Viyana,Avusturya
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35