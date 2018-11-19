Avusturya'da "Batı Balkan Buluşması"

Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz
, Batı Balkanların Avrupa Birliği
(AB
) için önemine işaret ederek, "Avrupa'nın istikrarının çok önemli bir şekilde sizin bölgenizdeki (Batı Balkanlar) istikrar ve güvenliğe bağlı olduğunu biliyoruz." dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana
'da "Batı Balkan Buluşması" adı altında, Bosna Hersek
, Arnavutluk
, Kosova
, Karadağ
, Makedonya
ve Sırbistan
'ın yer aldığı ülkelerin AB'ye katılımı başta olmak üzere, bölgedeki istikrar ve iş birliği gibi konular ele alındı.
Kurz'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
, Makedonya Başbakan Yardımcısı
ve Ekonomi
Bakanı Koco Angjusev, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç
, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in yanı sıra AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel katıldı.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, ülkesinin Batı Balkan ülkeleri ile olan tarihi, ekonomik ve kültürel güçlü iş birliği ve ortaklığına dikkati çekti.
AB'nin istikrarı Batı Balkanlar'dan geçiyor
Kurz, "Batı Balkan ülkeleri, AB'nin bir parçası olduğu zaman birliğin tamamlanacağını düşünüyoruz." dedi. Bu nedenle söz konusu ülkeleri AB yolunda desteklediklerini belirten Kurz, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığında bu konuya özel önem verdiklerini söyledi.
Sebastian Kurz, AB içinde serbest dolaşım, bölgenin AB'nin bir parçası olması, bölgesel iş birliği ve ikili çatışmaların çözüme kavuşturulması gibi temel konuların ele alındığını anlattı.
"Avrupa'nın istikrarının çok önemli bir şekilde sizin bölgenizdeki istikrar ve güvenliğe bağlı olduğunu biliyoruz." diyen Kurz, AB ve Batı Balkanlar arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
Ekonomik istikrar vurgusu
Johannes Hahn da görüşmede ele alınan en önemli başlıklardan birinin bölgedeki ekonomik durum olduğunu kaydederek, AB üyeliği yolunda bölge ekonomisinin AB pazarına uyum sağlamasının önemine işaret etti.
Hahn, 2016 -2017'de bölgedeki ekonomik iç dinamiklerin yavaş bir ivmede ilerleme gösterdiğini ancak son 10 yılda söz konusu 6 ülke ve AB arasındaki ticaret kapasitesinin iki katına çıkarak 46 milyar avronun üzerine çıktığını anlattı.
AB perspektifinin bu ülkeler için önemini yineleyen Hahn, 6 Batı Balkan ülkesinin AB perspektifi ile hareket etmesini sürdürmesinin hem bölge hem de birlik için çok önemli olduğunun altını çizdi.
"AB kapıları bölge ülkelere açık"
Denis Zvizdiç de Batı Balkan ülkelerinin devlet başkanlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği her görüşmenin bölgedeki iş birliğini arttırdığı gibi bölgenin AB'ye yakınlaşması için de atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi.
Zvizdiç, toplantının çok verimli bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Bence bu toplantının en önemli mesajı, AB kapıları bütün bölge için açık olmaya devam edecektir. Benim ülkem Bosna Hersek için de bu kapı önceden olduğu gibi açık olacaktır." şeklinde konuştu.
Kosova'ya vize serbestisi
AB'ye entegre olunması, ekonomik gelişme ve hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Zvizdiç, istikrar ve yatırımların Batı Balkanlar'da ilerlemenin sağlanabilmesi için kilit konular olduğunu ifade etti.
Edi Rama da bölgedeki iş birliği başta olmak üzere, AB üyeliği yolunda atılacak adımlar üzerinde görüş alışverişi yaptıklarını kaydederek, yapılması gereken önemli reformların olduğunu, süreç zorlu olsa da üstesinden gelinebileceğine olan inancını dile getirdi.
Rama, ayrıca Kosova'ya yönelik vize serbestisinin önemli olduğunu belirterek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından bu ülkenin vize serbestisi elde edeceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.
Avrupa,Avrupa Birliği,Avusturya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:24