Avusturya'da çığ altında kalan 5 Çekya vatandaşı hayatını kaybetti
Avusturya'nın Steiermark eyaleti sınırlarında yer alan Dachstein Dağı'nda çığ düşmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.
08.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:22
Avusturya 'nın Steiermark eyaleti sınırlarında yer alan Dachstein Dağı'nda çığ düşmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Polis Sözcüsü Kerstin Hinterecker, basına yaptığı açılamada, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki dağda meydana gelen çığda 3'ü kadın 5 dağcının öldüğünü belirtti.
Yukarı Avusturya Kurtarma Birimi Başkanı Christoph Preimesberger de Çekya vatandaşı 5 kişinin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 150-200 metre genişliğinde bir kar kütlesinin altında kaldığını, kurtarma ekiplerinin olay yerine çok kısa sürede ulaşmalarına rağmen kimsenin kurtarılamadığını söyledi.
Preimesberger, çığın meydana geldiği alanda arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, çığ altında başka kimsenin kalmadığının tahmin edildiğini sözlerine ekledi.
Polis Sözcüsü Kerstin Hinterecker, basına yaptığı açılamada, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki dağda meydana gelen çığda 3'ü kadın 5 dağcının öldüğünü belirtti.
Yukarı Avusturya Kurtarma Birimi Başkanı Christoph Preimesberger de Çekya vatandaşı 5 kişinin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 150-200 metre genişliğinde bir kar kütlesinin altında kaldığını, kurtarma ekiplerinin olay yerine çok kısa sürede ulaşmalarına rağmen kimsenin kurtarılamadığını söyledi.
Preimesberger, çığın meydana geldiği alanda arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, çığ altında başka kimsenin kalmadığının tahmin edildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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