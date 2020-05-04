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Avusturya'da Covid-19 hızlı test uygulaması başlıyor

Avusturya'da Covid-19 hızlı test uygulaması başlıyorAvusturya, (DHA)- Avusturya Hükümeti 2 Mayıs'tan itibaren başlattığı normalleşme sürecinde adım adım ilerliyor.

04.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:39
Avusturya'da Covid-19 hızlı test uygulaması başlıyor
Avusturya, (DHA)- Avusturya Hükümeti 2 Mayıs'tan itibaren başlattığı normalleşme sürecinde adım adım ilerliyor. Bu süreçte Viyana Havalimanı'nda başlatılan yeni uygulamayla, isteyen kişilere 190 euro karşılığında koronavirüs (Covid-19) hızlı testi yapılıyor.
Avusturya'da iyileşme sayılarındaki artış dolayısıyla normalleşme adımları atılırken, karantina sürecine yönelik önemli bir gelişme de yaşandı. Viyana Havalimanı'nda yeni başlatılan uygulamayla 190 euro karşılığında hızlı test yaptırılabiliyor. Viyana'ya gelen, Viyana'dan giden veya hızlı test yaptırmak isteyen herkes bu uygulamadan yararlanabiliyor. Koronavirüs hızlı testi yaptıranların sonuçları en geç 3 saat içinde kendilerine iletilirken; sonucu negatif çıkan kişiler 14 gün karantinada kalmaktan kurtuluyor. Avusturya’da Covid-19 hızlı test uygulaması başlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avusturya, DHA, Güncel, Haber

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