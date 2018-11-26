Avusturya'da Demir Yolu İşçilerinden Grev

Avusturya
genelinde yaklaşık 40 bin demir yolu çalışanı, çalışma koşulları ve aylık ücretlerine ilişkin talep ettikleri iyileştirmenin kabul edilmemesi nedeniyle greve gitti.
Başkent Viyana
'daki Hauptbahnhof merkez tren garı başta olmak üzere ülkedeki bütün tren istasyonlarında düzenlenen grev nedeniyle demir yolu çalışanları iş bırakırken, 2 saat boyunca tren seferleri de yapılamadı.
Garlardan Almanca ve İngilizce yapılan anonslarda, yolculara tren seferlerinin iptali ve yaşanan gecikmelere ilişkin bilgi verildi.
Özellikle turistlerin olumsuz etkilendiği eylemi "uyarı grevi" olarak adlandıran demir yolu çalışanları sendikası VİDA tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı hükümet ve işverenlerle yıllık maaş artışları başta olmak üzere çalışma süreleri ve sosyal hakların iyileştirilmesi gibi talepleri hususunda uzlaşamazlarsa daha uzun süreli grevlere gidileceği belirtildi.
VİDA, geçen hafta yaptığı açıklamada, yıllık maaş artışı, çalışma süreleri ve sosyal hakların iyileştirilmesine ilişkin yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını bu nedenle "uyarı grevine" gidileceğini duyurmuştu.
Viyana,Avusturya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:03