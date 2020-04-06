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Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak

Avusturya'da korona salgını nedeniyle getirilen alışveriş mekanlarına getirilen yasak 14 Nisan'da gevşetilecek.

06.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:25
Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak
Avusturya 'da korona salgını nedeniyle getirilen alışveriş mekanlarına getirilen yasak 14 Nisan'da gevşetilecek. Bu tarihten itibaren küçük dükkanlar yeniden açılacak.
Avusturya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, salgına karşı uygulanan önlemlerin önemli olduğunu Paskalya haftası itibariyle uygulanan önlemlerin kademeli olarak azaltılacağının belirterek, "Paskalya bayramı bizim için önemlidir. Paskalya Bayramını insanların aileleri ve akrabalarıyla birlikte kutlamalarına imkan sağlayacağız" dedi.
Avusturya'da 14 Nisan itibariyle 400 metrekareden küçük dükkanlar, inşaat ve bahçe malzemeleri satan yerler tekrar açılabilecek. Ülkede 1 mayıs itibariyle de bütün mağazaların ve kuaförlerinde açılması bekleniyor. 15 Mayıstan itibaren de oteller ve lokantaların açılacağı, mağazalarda, toplu taşıtlarda da maske takma mecburiyeti devam edecek. Mayıs ayının ortasına kadar ise okullar kapalı kalacak. Üniversiteler ise yaz sezonunun uzaktan eğitimle devam edecek ve ülkede toplu hiç bir etkinliğe izin verilmeyecek.
Avusturya'da bu gün itibariyle korona virüs bulaşan hasta sayısı 12 bin 38'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 220'ye ulaştı. Ülkede 3 bin 463 kişi ise tedavi oldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Avusturya, Paskalya, Güncel
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