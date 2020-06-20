Avusturya'da "Dünya Mülteciler Günü'nde" ırkçılık karşıtı gösteri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar "Dünya Mülteciler Günü'nde" protesto edildi.

20.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:57
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar "Dünya Mülteciler Günü'nde" protesto edildi.
Başkentin önemli noktalarından Karlsplatz'da toplanan protestocular, "Kimse illegal değildir", "Sınırlar açılsın", "Rotaları kapatmak, can almaktır", "İnsan hakları dokunulmazdır" yazılı pankartlar taşıdı.
Şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, Heldenplatz'a yürüdü. Konuşmalarda başta Avusturya'daki iktidar olmak üzere Avrupa ülkelerinin sığınmacı ve yabancılara yönelik yaklaşımlarına tepki gösterildi.
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başta Yunanistan olmak üzere Balkan rotasındaki kamplarda insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların durumuna dikkati çekilerek sınırların açılması çağrısında bulunuldu. Avusturya’da ’Dünya Mülteciler Günü’nde’ ırkçılık karşıtı gösteri

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Viyana, Güncel, Haber

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