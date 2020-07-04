Avusturya'da "Filistin ile dayanışma" gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını "ilhak planı" protesto edildi.

04.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:03
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını "ilhak planı" protesto edildi.
Mariahilfer Caddesi'nde buluşan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Emperyalizm ve devlet ırkçılığı kahrolsun" yazılı pankartlar açtı.
Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in, 72 yıldır sistematik bir şekilde Filistinlilerin haklarını gasp ettiği ve bugüne kadar alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına uymadığı ifade edildi.
ABD'nin desteğiyle İsrail'in, uluslararası toplumun tepkileri ve BM kararlarına rağmen Filistinlilere ait topraklara yönelik ilhak planını hayata geçirmekte ısrarcı olduğuna dikkati çeken konuşmacılar, iki devletli çözümün sağlanabilmesi için söz konusu girişimin derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Emekli Piskopos Bernhard Heitz, gösteride yaptığı konuşmada, Hristiyan bir din adamı olarak, İsrail'in ilhak planına karşı çıkmak ve eşit haklara sahip bağımsız Filistin devleti için daha yüksek sesle haykırmak için gösteriye katıldığını söyledi.
Heitz, "İlhak planına hayır, barışa evet, kutsal topraklarda Yahudi ve Arapların, Filistinlilerin barış içinde yaşamasına evet." şeklinde konuştu.
Avusturya Filistin Toplumu Başkanı Dr. Sami Ayad da ilhak planının, şiddet ve daha fazla gerginliğe yol açacağını, İsrail'in ateşle oynadığını söyledi. Avusturya’da ’Filistin ile dayanışma’ gösterisi

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Filistin, Viyana, İsrail, Güncel, Haber
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