Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü
Avusturya’nın Alp Dağları’nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.
08.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:16
Avusturya 'nın Alp Dağları'nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya Haber Ajansı, ülkenin iç kısımlarında meydana gelen ilk çığ felaketinde ölen 5 kişinin tamamının Çek vatandaşı olduğunu duyurdu.
Avusturya Haber Ajansı, ülkenin iç kısımlarında meydana gelen ilk çığ felaketinde ölen 5 kişinin tamamının Çek vatandaşı olduğunu duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
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