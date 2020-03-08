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Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü

Avusturya’nın Alp Dağları’nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:16
Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü
Avusturya 'nın Alp Dağları'nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya Haber Ajansı, ülkenin iç kısımlarında meydana gelen ilk çığ felaketinde ölen 5 kişinin tamamının Çek vatandaşı olduğunu duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avusturya, Dünya
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