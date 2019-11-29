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Avusturya'da iklim değişikliği protestosu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevrenin korunması için daha etkin politikalar hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

29.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:51
'nın başkenti 'da binlerce gösterici, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevrenin korunması için daha etkin politikalar hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
Ülkenin önde gelen enerji firmalarından ÖMV'nin önünde toplanan göstericiler, "Fosilden kurtul, geleceğe sahip çık", "Geleceğimizle oynama", "Ölmüş bir gezegende gelecek olmaz", "Siz anlaşana kadar eylemlerimiz sürecek" yazılı pankartlar taşıdı.
Buradan yürüyüşe başlayan gruptakiler, başkentin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, Turizm ve Çevre Bakanlığına kadar yürüdü.
Bakanlık önünde yapılan konuşmalarda, doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerjinin teşvik edilerek karbon emisyonunun çevreye verdiği zararların azaltılması için kalıcı yeni düzenlemeler yapılması talep edildi.
Göstericiler, özellikle Paris İklim Anlaşmasının uygulanması ve çevre için daha adil yasaların dünya genelinde hayata geçirilmesi talebinde bulundu.
Ülkede başkentin yanı sıra dünyanın birçok önemli kentinde olduğu gibi, Bregenz, Linz ve Graz kentlerinde de çevre gösterileri düzenlendi.
Çok sayıda sanatçının sahne alarak destek verdiği gösterilerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Avusturya'da iklim değişikliği protestosu

Avusturya, Viyana, Güncel

Kaynak: AA


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