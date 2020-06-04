Avusturya'da ırkçılık karşıtı "George Floyd" protestosu

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da protesto edildi.

04.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:51
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da protesto edildi.
İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, "nefes alamıyorum", "ırkçılık öldürür", "şiddete hayır, toleransa evet", "Avusturya'nın ırkçılık sorunu var", "ırkçılık ve polis şiddetine karşı birlikte mücadele" yazılı pankartlar açtı.
Protestocular daha sonra şehrin en işlek caddelerini trafiğe kapatarak, Karls Meydanı'na yürüdü.
Meydanda yapılan konuşmalarda, başta ABD olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılığa tepki gösterildi. Polis şiddetine dikkati çeken konuşmacılar, Batı'da azınlıkların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelen ırkçılığa karşı daha etkili mücadele yapılması çağrısında bulundu.
Protestoya katılan Georgetown Üniversitesinden Siyaset Bilimci Dr. Farid Hafez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki polis şiddetine dünyanın birçok ülkesinde tepki verilmesinin sevindirici bir durum olduğunu ancak ırkçılıkla mücadelede daha kökten çözümler ortaya konulması gerektiğini söyledi.
Kurumsallaşmış ırkçılıkla mücadele vurgusu
Floyd'un ölümüne yol açan polis şiddetinin görüntülenmesinin dünya genelinde infiale yol açtığını belirten Hafez, şöyle devam etti:
"Ancak asıl sorun kurumsallaşmış ırkçılık karşısında nasıl bir tutum sergileneceği. Dünya genelinde zayıf ve azınlık gruplar, çeşitli baskı mekanizmalarına maruz kalıyor. Irkçılık karşıtı oluşumlar, bu ırkçı baskılar karşısında kalıcı ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için mücadele etmeli." Avusturya’da ırkçılık karşıtı ’George Floyd’ protestosu

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Avusturya, Güncel, Haber

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