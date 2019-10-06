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Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü

Avusturya'da bir genç, kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ve ailesini evlerinde katletti.

06.10.2019 12:39Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü
Avusturya'da bir genç, kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ve ailesini evlerinde katletti. Kimliği açıklanmayan zanlının gözaltına alındığı belirtildi.
Avusturya'nın Kitzbühel bölgesinde kıskançlık sebebiyle gözü dönen ve kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki genç, kız arkadaşının ve ailesinin yaşadığı eve giderek tüm aileyi katletti. Gencin kız arkadaşını, babasını, erkek kardeşlerini ve annesini silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.
Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerini sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Kitzbühel Belediye Başkanı Klaus Winkler, "Kitzbühel'de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı" ifadelerini kullandı.



Avusturya, Dünya

Kaynak: DHA

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