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Avusturya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sert uygulamaları hayata geçiren Avusturya'da normalleşme yolunda ilk adım atılarak 400 metrekarenin altındaki iş yerleri açıldı.

14.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:42
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sert uygulamaları hayata geçiren Avusturya 'da normalleşme yolunda ilk adım atılarak 400 metrekarenin altındaki iş yerleri açıldı.
Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 25 Şubat'tan bu yana kademeli olarak sıkı önlemleri hayata geçiren hükümet, virüsün bulaşma hızının yüzde ikiye kadar gerilemesiyle bazı işletmelerin açılmasına izin verdi.
Bu kapsamda bugünden itibaren ilk etapta 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin açılmasına izin verildiği ve bu iş yerlerinde maske ve dezenfektan kullanımıyla sosyal mesafe uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi.
Avusturya Ticaret Odasından yapılan açıklamada, 400 metrekarenin altında ülke genelinde 5 bine yakın iş yeri bulunduğu belirtildi.
İş yerlerinin yanı sıra salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler de halkın kullanımına açıldı.
Hükümetin bu kararı, normalleşme sürecinde atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor.
Avusturya'da, 2 Mayıs'ta alışveriş merkezleri, sosyal mesafenin neredeyse tamamen ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaför gibi iş yerlerinin açılmasıyla gerçek anlamda normal hayata dönülmesi hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, virüs bulaşan kişilerin sayısının 14 bin 159'a, ölü sayısının ise 384'e ulaştığını açıkladı.
Ülkede son 10 günde yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş ve iyileşenlerin sayısındaki artış, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober tarafından salgınla mücadelede ilk etabın başarıyla tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.
Başbakan Sebastien Kurz, sokağa çıkma kısıtlamalarının nisan sonuna kadar süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Hükümet, Güncel
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