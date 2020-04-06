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Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım bekliyor

Korona virüsten (Covid-19) nedenlerle Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

06.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:04
Avusturya'da mahsur kalan din görevlisi yardım bekliyor
Korona virüsten (Covid-19) nedenlerle Avusturya 'da mahsur kalan din görevlisi Türkiye 'ye dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Samsun 'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden emekli din görevlisi Osman Yılmaz, 3 ay önce Avusturya Landeck - Atıp Camisi'ne geçici olarak din görevlisi olarak görevlendirildi. Korona virüsten (Covid-19) nedeniyle görev yaptığı cami kapatıldı. Camisi kapatıldıktan sonra Türkiye'ye dönmek isteyen din görevlisi Osman Yılmaz, yaptığı girişimler de bir sonuç alamayınca Avusturya'da mahsur kaldı.

Osman Yılmaz çektiği videoda, "Avusturya Landeck-Atıp Camisi'ne geçici olarak din görevlisi olarak geldim. Normal 1 uçuk ay görev yaptıktan sonra virüs salgını nedeniyle camiler kapatıldı. Dernek yetkililerinin ihmalleri sebebiyle Türkiye'ye dönemedim. Cami lojmanında 1 buçuk aydır tek başıma izole bir hayat yaşamaktayım. Hiçbir sağlık güvencem yok. Psikolojik rahatsızlıklarım başladı. Konsolosluk yetkililerine telefonla ulaştım, ellerinde bir yetki olmadığını, sadece talep aldıklarını, bana söylediler. Artık sabrım kalmadı. Sağ salim bir an önce Türkiye'ye, vatanıma, çoluk çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Yılmaz, Avusturya, Türkiye, Samsun, Güncel
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