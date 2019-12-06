Haberler » Güncel » Avusturya'da nükleer madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı - Haber

Avusturya'da nükleer madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avusturya ve Moldova güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, nükleer madde transferi ve ticareti yapan 3 kişinin Viyana'da yakalandığını duyurdu.

06.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:38Avusturya'da nükleer madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), ve Moldova güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, nükleer madde transferi ve ticareti yapan 3 kişinin 'da yakalandığını duyurdu.
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, operasyonun nükleer muhafaza kabı satmaya çalışan bir çetenin fark edilmesiyle başladığı ve askeri mühimmat olduğu düşünülen 3 milyon avro değerinde radyolojik maddenin ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, artan savaşlar ve silahlı çatışmalar sebebiyle nükleer ve radyolojik madde ticaretinin Avrupa Birliğinin (AB) güvenliği için risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Avusturya, Viyana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05 Antalya'daki terör operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi - Haber
19:05 "Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini söyledik" - Haber
19:05 İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu - Haber
19:03 Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü - Haber
19:00 Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. Yılında - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
6.12.2019 19:06:18