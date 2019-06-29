29.06.2019 17:38
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Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Avusturya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası 'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fransız pilot Leclerc, 1.03.003'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton , 1.03.262'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull 'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.03.439 ile üçüncülüğü elde etti.
Avusturya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası , Avusturya , Spor

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