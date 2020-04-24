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Avusturya'da Türk STK'ler ihtiyaç sahiplerine sahur ve iftar paketleri dağıtacak

Avusturya'daki Türk sivil toplum örgütleri WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), başta öğrenciler olmak üzere yardıma muhtaç kişilere, iftar ve sahura özel hazırlanan paketleri dağıtacak.

24.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:13
Avusturya'daki Türk sivil toplum örgütleri WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), başta öğrenciler olmak üzere yardıma muhtaç kişilere, iftar ve sahura özel hazırlanan paketleri dağıtacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu iftar imkanının ortadan kalkması, cami ve derneklerin ramazana yönelik etkinliklerini iptal etmesi, WEFA ile UID'yi harekete geçirdi.
İki kuruluş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinin desteğiyle, paket halinde hazırlanan iftar ve sahur menülerini ramazan ayı boyunca öğrenciler, mülteciler ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtacak.
Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ilk iftar öncesi WEFA'nın merkezinde düzenlenen dağıtım programında, iki STK'nin ramazan ayına yönelik yaptığı bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.
Ceyhun, WEFA'nın, Kovid-19'un bu ülkede görülmesinden itibaren dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın herkese yardım ulaştırdığını ifade etti.
Türkiye'nin, vatandaşlarının dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir sıkıntı yaşamamasını çok önemsediğine dikkati çeken Ceyhun, "Burada sivil toplum örgütleri, devletimizin yanında gerçekten dayanışmanın ne anlama geldiğini kanıtlıyor. " dedi.
Günlük yaklaşık 500 kişiye dağıtılacak
WEFA Başkanı Hasan Yetiş de virüs nedeniyle iftarları hazır yemek paketi dağıtımı şeklinde gerçekleştireceklerini belirterek, günlük 500'e yakın kişiye bu paketleri dağıtacaklarını söyledi.
İftarın yanı sıra sahur için de paketler hazırlandığını dile getiren Yetiş, YTB'nin desteğiyle öğrencilere bayram harçlığı da verileceğini ifade etti.
UID Avusturya Başkanı Mahmut Koç da Birliğin çok sayıda etkinliğini salgın nedeniyle iptal ettiğini, bunlara ayrılan bütçenin büyük kısmının bu kampanya için kullanılacağını kaydetti. Avusturya’da Türk STK’ler ihtiyaç sahiplerine sahur ve iftar paketleri dağıtacak

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Güncel , Haber
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