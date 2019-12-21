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Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

21.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:54 Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü
'nın eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberinde, Alman asıllı 3 kişinin bulunduğu bir uçağın Salzburg yakınlarında düştüğü bildirildi.
Kazada pilotun öldüğü belirtilen haberde, çocukları olduğu tahmin edilen 9 ve 11 yaşlarında iki kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.
Haberde, yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

Avusturya, Salzburg, Güncel

Kaynak: AA

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