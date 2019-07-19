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Avusturya'da uçak düştü: 3 ölü

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch kasabası yakınlarında düşen uçakta ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

19.07.2019 00:50 Avusturya
Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch kasabası yakınlarında düşen uçakta ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle Leutasch kasabası yakınlarındaki Wetterstein Dağları'na düştüğü bildirildi.
Tirol polisinin olaya ilişkin Tiroler Tageszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 3 kişinin öldüğü, daha fazla ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.
Haberde, uçağın modelinin, nereden havalandığının ve düşme nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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