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Avusturya'da yaşayan 337 Türk vatandaşı Sivas'ta getirildi

Avusturya'da yaşayan 337 Türk vatandaşı Sivas'ta getirildiAVUSTURYA'da yaşayan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük gözetim sürelerini geçirmek üzere Sivas'a getirildi.

23.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:43
Avusturya'da yaşayan 337 Türk vatandaşı Sivas'ta getirildi
AVUSTURYA'da yaşayan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük gözetim sürelerini geçirmek üzere Sivas'a getirildi.
59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Avusturya'dan 337 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Avusturya’da yaşayan 337 Türk vatandaşı Sivas’ta getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Avusturya, Sivas, Güncel , Haber
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