Avusturya'da Yılın İş Kadını Bir Türk

23 yaşındayken kurduğu mali müşavirlik ve danışmalık şirketiyle yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ümmü Gülsüm Büyüktepe, Avusturya Ticaret Odası tarafından 'Yılın İşkadını' seçildi. 1978 Avusturya Mödling doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Büyüktepe, Unternehmerinnen-Award 2019 ödülünü alarak bu ödülü alan ilk Türk kadını oldu. Ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Büyüktepe, The

Ritz-Carlton Vienna Oteli'nde gerçekleşen ödül töreninde, ödülünü Federal Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck tarafından aldı.

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