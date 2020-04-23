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Avusturya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Avusturya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

23.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:57
Avusturya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi
Avusturya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Avusturya'dan 7'si bebek 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Yurt dışından getirilen vatandaşlar, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Sivas, Güncel , Haber
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