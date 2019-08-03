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Avusturya'dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

Aksaray'da Avusturya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

03.08.2019 16:53 Avusturya'dan gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı
Aksaray'da Avusturya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya'da yaşayan ve Türkiye'ye izne gelen 6 kişilik aile, memleketleri Yozgat'a giderken kaza yaptı. Fatih E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

Kazada sürücü ve aynı aileden Ümran E., Fatmanur E., Zeynep E., Figen E. ve Aziz E. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Konya'da çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Avusturya, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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