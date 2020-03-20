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Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı

Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

20.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:07
Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı
Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, ülkeler salgına yönelik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan kısıtlamaları içeren kararın süresinin uzatılacağını duyurdu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz düzenlediği basın toplantısında, Korona virüs salgını nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları içeren kararın süresinin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi. Kurz açıklamasında," Sıkı durun. Yavaşlamamalıyız. Aldığımız önlemlere bağlı kalmalıyız" ifadelerini de kullandı.

Avusturya'da Korona virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen vaka sayısı 2 bin 203'e yükseldi. - VİYANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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