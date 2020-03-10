Avusturya'dan Yunanistan'a sığınmacıları durdurmak için yardım
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sığınmacıların girişlerini engellemek için Yunanistan'a finansal, askeri ve mühimmat yardımı yapılacağını söyledi.
10.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:04
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sığınmacıların girişlerini engellemek için Yunanistan 'a finansal, askeri ve mühimmat yardımı yapılacağını söyledi.
Kurz, başkent Viyana'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ilişkilerinin mükemmel seviyede ve iki ülkenin benzer zorluklar karşısında aynı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Kurz, AB'nin sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan'ın yanında yer almasının memnun edici olduğunu dile getirdi.
Yunanistan'a yardım
Kurz, Avusturya'nın AB sınırlarını korumak için bu ülkeye destek olacağını, Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) bünyesinde yer alan Avusturyalı görevlilerin Yunanistan'a destek için görevlendirildiğini ifade etti.
Yunanistan'a yapılacak ekipman ve personel desteğine de değinen Kurz, "Yunan polisinin sınırları korumasına en iyi şekilde destek olabilmek için özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik." şeklinde konuştu.
Kurz ayrıca, Yunanistan'da bulunan sığınmacılara yönelik 1 milyon avro finansal yardımın da yapılacağını dile getirdi.
"AB ve Türkiye 'nin yararına ortak bir tutum sergilenmeli"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de görüşmenin çok olumlu geçtiğini, Avusturya'nın Yunanistan'a yapacağı yardımın çok memnun edici olduğunu ifade etti.
Miçotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıları düzensiz göçmenler olarak tanımlayarak, bu durumun sona erdirilmesi için AB'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
AB ve Türkiye arasında 2016'da yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin sığınmacıları durdurması gerektiğini savunan Miçotakis, bunun için de Türkiye'ye ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.
Miçotakis, bu görüşme öncesinde Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldiğini anımsatarak, "AB ve Türkiye'nin yararına ortak tutum sergilemek adına birkaç gün öncesine göre çok daha iyimserim." diye konuştu.
Kurz, başkent Viyana'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ilişkilerinin mükemmel seviyede ve iki ülkenin benzer zorluklar karşısında aynı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Kurz, AB'nin sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan'ın yanında yer almasının memnun edici olduğunu dile getirdi.
Yunanistan'a yardım
Kurz, Avusturya'nın AB sınırlarını korumak için bu ülkeye destek olacağını, Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) bünyesinde yer alan Avusturyalı görevlilerin Yunanistan'a destek için görevlendirildiğini ifade etti.
Yunanistan'a yapılacak ekipman ve personel desteğine de değinen Kurz, "Yunan polisinin sınırları korumasına en iyi şekilde destek olabilmek için özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik." şeklinde konuştu.
Kurz ayrıca, Yunanistan'da bulunan sığınmacılara yönelik 1 milyon avro finansal yardımın da yapılacağını dile getirdi.
"AB ve Türkiye 'nin yararına ortak bir tutum sergilenmeli"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de görüşmenin çok olumlu geçtiğini, Avusturya'nın Yunanistan'a yapacağı yardımın çok memnun edici olduğunu ifade etti.
Miçotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıları düzensiz göçmenler olarak tanımlayarak, bu durumun sona erdirilmesi için AB'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
AB ve Türkiye arasında 2016'da yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin sığınmacıları durdurması gerektiğini savunan Miçotakis, bunun için de Türkiye'ye ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.
Miçotakis, bu görüşme öncesinde Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldiğini anımsatarak, "AB ve Türkiye'nin yararına ortak tutum sergilemek adına birkaç gün öncesine göre çok daha iyimserim." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Avusturya'dan Yunanistan'a sığınmacıları durdurmak için yardım
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Avusturya, Türkiye, Güncel
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