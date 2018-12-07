Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Tilly'den, Vali Su'ya Ziyaret

Avusturya
'nın Ankara
Büyükelçisi Ulrike Tilly, Mersin
Valisi Ali İhsan Su
'yu makamında ziyaret etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Tilly beraberindeki heyetle birlikte Vali Su'yu makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette ilk olarak valilik şeref defterini imzalayan Tilly, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine inandığını bildiren Tilly, misafirperverlikten dolayı Su'ya teşekkür etti.
Su da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretlerle daha da gelişeceğini aktardı.
Mersin'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzelliklerle mutlaka görülmesi gereken, medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu ifade eden Su, kentin turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir olduğunu sözlerine ekledi.
Ziyaret, karışılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.
Mersin,Ankara,Avusturya
07 Aralık 2018 Cuma 10:50